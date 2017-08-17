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Оснований для повышения тарифов на газ нет – Гройсман

Четверг, 17 августа 2017, 12:15

Кабинет министров Украины не поддерживает повышения тарифов на газ для населения и теплокоммунэнерго на новый отопительный сезон.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе селекторного совещания по вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года в Николаеве в четверг, 17 августа, передает "Интерфакс-Украина". 

"Правительство не поддерживает каких-либо повышений цены на газ в стране на новый отопительный сезон", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что объективных оснований для повышения цен нет.

Напомним, в Европе выросли спотовые цены на газ, а это ведет к прямому повышение цен на импортный газ для Украины.

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Гройсман газ
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