Оснований для повышения тарифов на газ нет – Гройсман
Кабинет министров Украины не поддерживает повышения тарифов на газ для населения и теплокоммунэнерго на новый отопительный сезон.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе селекторного совещания по вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года в Николаеве в четверг, 17 августа, передает "Интерфакс-Украина".
"Правительство не поддерживает каких-либо повышений цены на газ в стране на новый отопительный сезон", - сказал премьер.
Он подчеркнул, что объективных оснований для повышения цен нет.
Напомним, в Европе выросли спотовые цены на газ, а это ведет к прямому повышение цен на импортный газ для Украины.
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