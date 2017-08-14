У Європі виросли спотові ціни на газ

З 3 серпня ціни на природний газ на європейських біржових майданчиках підвищилися на 7%, перевищивши 200 доларів за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані біржових торгів, передає Liga.net.

На німецькому газовому хабі NCG місячні ф'ючерси за тиждень - з 3 по 11 серпня - зросли на 7,1% - з 187,6 доларів до 201 долара за тис кубометрів.

Котирування голландського хаба TTF по місячним контрактам за тиждень підвищилися на 7,4% або близько 13,7 долара за тис кубометрів і 11 серпня торгувалися на рівні 199,4 долара за тис кубометрів.

На найближчому до України майданчику CEGH (Австрія) спотовий газ коштує зараз 201 долар за тис кубометрів, тоді як тиждень тому котирування не перевищували 191 долар.

Зростання котирувань веде до прямого підвищення цін на імпортний газ для України. При нинішніх котируваннях з урахуванням транспортування та інших витрат газ на кордоні буде коштувати близько 225-230 доларів за тис кубометрів. У липні середня ціна імпорту газу, за даними МЕРТ, становила 5566,2 гривень або 214,5 доларів за тис кубометрів.

Раніше голова "Укргазвидобування" Олег Прохоренко заявляв, що до 2020 року Україна збільшить видобуток газу та зменшить його споживання, що дозволить не імпортувати "блакитне паливо".