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Нацбанк продолжает укреплять курс гривны

Четверг, 17 августа 2017, 10:10

Национальный банк повысил официальный курс гривны к доллару на 17 августа на 3 копейки и установил его на уровне 25,57 гривны за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,94 гривны за евро.

За 10 российских рублей дают 4,2870 гривны.

Напомним, 16 августа НБУ повысил официальный курс гривны к доллару на 4 копейки.

Экономическая правда

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