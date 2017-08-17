Нацбанк продолжает укреплять курс гривны
Четверг, 17 августа 2017, 10:10
Национальный банк повысил официальный курс гривны к доллару на 17 августа на 3 копейки и установил его на уровне 25,57 гривны за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,94 гривны за евро.
За 10 российских рублей дают 4,2870 гривны.
Напомним, 16 августа НБУ повысил официальный курс гривны к доллару на 4 копейки.
Экономическая правда
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