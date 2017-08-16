Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні

Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 16 серпня на 4 копійки та встановив його на рівні 25,59 гривні за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,06 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,2716 гривні.

Нагадаємо, 15 серпня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 25,57-25,59 гривні за долар.

Економічна правда