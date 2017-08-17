ГФС продолжает обыски на спиртзаводах

Государственная фискальная служба проводит обыски на спиртзаводах в 15 областях.

Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы ДФС Сергей Билан.

Как отмечается, 16 августа начался второй этап операции.

"Идем по цепи обнаружения нарушений при изготовлении спирта, затем при производстве ликероводочных изделий, и наконец при его реализации населению", - сообщил на своей странице Билан.

По его словам, в среду, 16 августа, более 300 сотрудников налоговой милиции провели обыски на заводах - производителях алкоголя в 15 областях.

В частности, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

"Обыски проводятся по результатам анализа криминогенной ситуации в сфере производства и оборота алкогольных напитков и с целью проверки имеющейся информации о неучтенное изготовление данной продукции на легальных заводах", - отметил он.

По его словам, об этом свидетельствуют и многочисленные факты изъятия работниками налоговой милиции из незаконного оборота водки с этикетками и под марками известных украинских производителей.

"Таким образом, обыски на ликеро-водочных заводах является устранением причин, а не последствий незаконного оборота алкогольных напитков", - резюмировал Билан.

Отмечается, что мероприятия проводятся на основании соответствующих постановлений суда в рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст. 204 "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров" УК Украины.

Напомним, на заводах ГП "Укрспирт" 24 июля правоохранительные органы проводили обыски, изъяв 97,9 тыс дал спиртосодержащей продукции.