Субсидию теперь можно получить без "прописки"

Граждане Украины, которые не смогли оформить субсидию из-за отсутствия так называемой официальной "прописки", имеют возможность повторно обратиться в органы социальной защиты на основании договора аренды жилья, оформленного в произвольной форме.

Об этом сообщает Teplo.gov.ua.

Как отмечается, безвозвратная помощь правительства в уплате жилищно-коммунальных услуг - субсидия - оформляется исключительно на зарегистрированных в жилом помещении людей. Однако, Правительство пошло навстречу и тем людям, которые не имеют официальной регистрации, но оплачивают коммунальные услуги.

Если человек не смог оформить субсидию из-за отсутствия прописки в данном доме, но там проживает и оплачивает счета за тепло, газ, свет и воду, государство обеспечило ему возможность воспользоваться безвозвратной помощью на основании договора аренды жилья. Решением Правительства не определен жестких требований к такому документу: договор не нужно заверять нотариально, достаточно лишь двух подписей - владельца жилья и арендатора.

Такой документ является официальным подтверждением права человека на субсидию и должен учитываться местными органами социальной защиты населения в пользу семьи.

Напомним, правительство объяснило, как будет начислять субсидии безработным.