"Укрэнерго" предлагает снизить тариф на 10%

НЭК "Укрэнерго" предлагает НКРЭКУ уменьшить тариф на передачу электроэнергии по магистральным сетям на 10% (на 0,693 коп/кВт*ч) – до 6,24 коп/кВт*ч с 2018 года.

Об этом сообщил глава компании Всеволод Ковальчук, передает "Интерфакс-Украина".



"Мы предлагаем уменьшить на 10% по сравнению с 2017 годом … Уверены, что сможем обеспечить высокое качество наших услуг, высокую надежность передачи электроэнергии и высокие темпы обновления основных фондов, используя меньше тарифных средств, несмотря на инфляцию, рост заработных плат", - заявил он.



Ковальчук добавил, что предложенный размер тарифа не предусматривает дополнительных резервов, но он сбалансирован.



По мнению главы "Укрэнерго", высокая стоимость электроэнергии сдерживает развитие промышленного производства.

Напомним, с 26 июля 2017 полностью прекращено переток электроэнергии на временно неконтролируемые территории Донецкой области.