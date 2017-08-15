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"Укрэнерго" предлагает снизить тариф на 10%

Вторник, 15 августа 2017, 10:41

НЭК "Укрэнерго" предлагает НКРЭКУ уменьшить тариф на передачу электроэнергии по магистральным сетям на 10% (на 0,693 коп/кВт*ч) – до 6,24 коп/кВт*ч с 2018 года.

Об этом сообщил глава компании Всеволод Ковальчук, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы предлагаем уменьшить на 10% по сравнению с 2017 годом … Уверены, что сможем обеспечить высокое качество наших услуг, высокую надежность передачи электроэнергии и высокие темпы обновления основных фондов, используя меньше тарифных средств, несмотря на инфляцию, рост заработных плат", - заявил он.

Ковальчук добавил, что предложенный размер тарифа не предусматривает дополнительных резервов, но он сбалансирован.

По мнению главы "Укрэнерго", высокая стоимость электроэнергии сдерживает развитие промышленного производства.

Напомним, с 26 июля 2017 полностью прекращено переток электроэнергии на временно неконтролируемые территории Донецкой области.

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Укрэнерго
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