"Укренерго" повністю припинило постачання електроенергії в ОРДО

З 26 липня 2017 року повністю припинено перетікання електроенергії на тимчасово неконтрольовані території Донецької області.

Про це повідомив голова НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук на своїй сторінці у Facebook.

"Територія ОРДЛО на сьогодні не споживає електроенергію, вироблену електростанціями на контрольованій частини України", - заявив він.

"Потреби окупованих територій в енергії покриваються за рахунок Старобешівської і Зуївської ТЕС, іншими виробниками на НКТ, а також поставками з Російської Федерації, що відбуваються за лініями, що не входять до переліку міждержавних, перетоки по них не ведуться в загальному сальдо "Україна-Росія-Білорусь", - написав Ковальчук.

У так званому "міністерстві вугілля та енергетики" терористичної організації "ДНР" заявили, що "самопроголошена республіка не залежить від України в питаннях електроенергії і припинення поставок електроенергії не позначиться на споживачах".

Нагадаємо, продовження постачань на неконтрольовані території Донецької області погоджувалося з необхідністю завершення будівництва нової лінії електропередач до Авдіївки.

Як відомо, пошкодження високовольтної лінії 110 кВ сталося 11 березня 2017 року в результаті бойових дій. Авдіївка (близько 22 тис. мешканців), Авдіївський коксохім та Донецька фільтрувальна станція лишились без електрики.

13 березня в Авдіївці погодили режим тиші для відновлення електрики.

Відзначимо, що теплова електростанція Старобешівська входить до складу Донбасенерго. Вона працює на непідконтрольній території Донецької області і з початку 2015 року недоотримує гроші з України за відпущену електроенергію. Зуївська ТЕС також знаходиться на непідконтрольній українській владі території та належить "ДТЕК Енерго" Ріната Ахметова.

Як повідомлялося, 25 квітня 2017 року Україна зупинила подачу електроенергії на окуповану територію Луганської області через несплату за поставлену та спожиту електроенергію.

Економічна правда