В 2021 bitcoin может стоить 100 тысяч долларов - прогноз
Дэннис Порто, ученый из Гарварда, инвестирующий в криптовалюты, рассказал о том, что биткойн подчиняется тому же правилу, что и все в цифровом мире — закону Мура, и будет удваиваться в цене каждые 8 месяцев в течение ближайших трех с половиной лет.
Об этом сообщает Finance.ua со ссылкой на Business Insider.
С начала августа биткойн подорожал боле чем на 16%, а с начала 2017 года — на 465%. И это только начало. По мнению инвестора и ученого из Гарвардского университета Дэнниса Порто, самая популярная в мире криптовалюта достигнет цены в 100 тысяч долларов.
Эмпирический закон был сформулирован в 1965 году сооснователем Intel Гордоном Муром. В оригинале он гласит: количество транзисторов на кристалле интегральной схемы удваивается каждые 2 года. "Закон Мура сформулирован для числа транзисторов в компьютерной микросхеме, но может применяться к любой цифровой технологии", — утверждает Порто.
"Любая технология, растущая по экспоненте (то есть подчиняющаяся закону Мура), удваивает свой основной показатель за определенный промежуток времени", — поясняет эксперт.
Применив закон Мура к биткойну, Порто пришел к выводу, что его стоимость удваивается каждые 8 месяцев.
"Такая закономерность создает уникальную возможность для инвесторов. Большинству из них было сложно инвестировать в малопонятные интернет-технологии, но буквально каждый может купить биткойн", — говорит Дэннис Порто.
Биткойн, по расчетам эксперта, будет следовать тренду, заданному законом Мура, пока не станет одним из самых массовых финансовых активов в мире. При этом стоит учитывать, что речь идет в принципе о самой популярной на данный момент криптовалюте. Пока это биткойн, позиции которого не смог поколебать даже раскол единого блокчейна и появление нового биткойна — Bitcoin Cash. Но в любой момент его может сместить с пьедестала какая-то более привлекательная для майнеров и инвесторов криптовалюта. Тогда уже она будет подчиняться закону Мура.
Впрочем, такой сценарий пока выглядит маловероятным. По мнению Дэнниса Порто, именно биткойн продолжит удваиваться в цене каждые 8 месяцев вплоть до февраля 2021 года, когда его стоимость превысит 100 тысяч долларов, увеличившись по сравнению с нынешней более чем в 28 раз.
Напомним, стоимость Bitcoin перевалила за 4 тысячи долларов.
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