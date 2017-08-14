"Антонов" до 2020 года хочет перейти на стандарты НАТО
Государственное предприятие "Антонов" планирует до конца 2020 года обеспечить переведение своего производства на стандарты НАТО.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Согласно сообщению, "Антонов" планирует в течение 2018-2020 годов осуществить следующие шаги:
- Привлечение инвесторов, что должно обеспечить продвижение и продажи самолетов "АН" на мировом рынке;
- Сертификация предприятия и самолетов "АН" в FAA, что призвано расширить рынки сбыта самолетов;
- Адаптация предприятия к требованиям стандартов НАТО,
- Создание механизмов продажи самолетов путем привлечения лизинговых компаний;
- Развитие комплексной системы поддержки эксплуатантов самолетов "АН" по разработанным стандартам и процедурам.
Открытие региональных сервисных центров в следующих странах: Республика Судан, Колумбия, Индия, ЮАР, Болгария или Мальта. Начало переговоров с компанией AVIALL (дочернее предприятие Boeing).
- Техническое переоснащение предприятия для перехода на автоматические линии производства через компании Brotje и MTorres;
- Совершенствование существующей организационной структуры предприятия, развитие информационных технологий (ИТ) предприятия путем внедрения системы IT Enterprise украинской разработки со сроком реализации до 2020 года.
Напомним, маркетинговый план ГП "Антонов" предусматривает выпуск не менее 70 самолетов в течение ближайших 5 лет.
Ранее Кабинет министров передал "Антонов" в состав ГК "Укроборонпром".
Экономическая правда
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