Межбанк открылся долларом по 25,66
Понедельник, 14 августа 2017, 10:50
14 августа котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:25 установились на уровне 25,63-25,66 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:25 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,63-25,66 гривни;
Евро - 30,30-30,33 гривни;
Российский рубль - 0,4281-0,4291 гривни.
Напомним, Национальный банк понизил официальный курс гривни к евро на 14 августа на 9 копеек и установил его на уровне 30,23 за евро.
Экономическая правда
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