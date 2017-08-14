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Межбанк открылся долларом по 25,66

Понедельник, 14 августа 2017, 10:50

14 августа котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:25 установились на уровне 25,63-25,66 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:25 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,63-25,66 гривни;

Евро - 30,30-30,33 гривни;

Российский рубль - 0,4281-0,4291 гривни.

Напомним, Национальный банк понизил официальный курс гривни к евро на 14 августа на 9 копеек и установил его на уровне 30,23 за евро.

Экономическая правда

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