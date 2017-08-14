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НБУ встановив офіційний курс гривні на понеділок

Понеділок, 14 серпня 2017, 09:31

Національний банк знизив офіційний курс гривні до євро на 14 серпня на 9 копійок та встановив його на рівні 30,23 за євро.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до долара встановлений на рівні 25,69 гривні за долар.

За 10 російських рублів дають 4,2693 гривні.

Нагадаємо, 11 серпня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 25,67-25,68 гривні за долар.

Економічна правда

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