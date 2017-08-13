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В правительстве рассказали, как стабилизируют Пенсионный фонд

Воскресенье, 13 августа 2017, 17:56

Пенсионная реформа предусматривает введение таких социальных параметров солидарной системы пенсионного обеспечения, которые стабилизируют Пенсионный фонд и создадут условия для преодоления его дефицитности.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, которого цитирует пресс-служба Минсоцполитики.

Министр уверяет, что реформа приведет расходы пенсионной системы в соответствие с ее доходами, за счет существенного увеличения собственных поступлений в Пенсионный фонд.

Он сказал, что такой подход обеспечит постоянное увеличение размера пенсионного обеспечения в соответствии с ростом экономических показателей, и ликвидирует влияние политического фактора на благосостояние пенсионеров.

"Пересмотр пенсионного обеспечения будет происходить не эпизодически, раз в пять или раз в десять лет, а ежегодно - в соответствии с формулой расчета, которая заложена в проект реформы", - подчеркнул Рева.

Кроме того, по словам чиновника, проект закона о пенсионной реформе предусматривается перенос повышения социальных стандартов с декабря 2017 года на октябрь, что позволит пересмотреть размер пенсий дополнительно трем миллионам пенсионеров.

Как известно, 13 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении закон о пенсионной реформе.

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