В правительстве рассказали, как стабилизируют Пенсионный фонд
Пенсионная реформа предусматривает введение таких социальных параметров солидарной системы пенсионного обеспечения, которые стабилизируют Пенсионный фонд и создадут условия для преодоления его дефицитности.
Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, которого цитирует пресс-служба Минсоцполитики.
Министр уверяет, что реформа приведет расходы пенсионной системы в соответствие с ее доходами, за счет существенного увеличения собственных поступлений в Пенсионный фонд.
Он сказал, что такой подход обеспечит постоянное увеличение размера пенсионного обеспечения в соответствии с ростом экономических показателей, и ликвидирует влияние политического фактора на благосостояние пенсионеров.
"Пересмотр пенсионного обеспечения будет происходить не эпизодически, раз в пять или раз в десять лет, а ежегодно - в соответствии с формулой расчета, которая заложена в проект реформы", - подчеркнул Рева.
Кроме того, по словам чиновника, проект закона о пенсионной реформе предусматривается перенос повышения социальных стандартов с декабря 2017 года на октябрь, что позволит пересмотреть размер пенсий дополнительно трем миллионам пенсионеров.
Как известно, 13 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении закон о пенсионной реформе.
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