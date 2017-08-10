Омелян объяснил 900% надбавки к зарплате главного "дорожника"

Министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал решение министерства о прибавке в объеме 900% к зарплате исполняющего обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомира Новака антикоррупционным предохранителем.

Об этом Омелян сказал в эфире телеканала "112 Украина", передает Укрінформ.

"Что нам лучше: иметь вора или иметь нормального специалиста? Однозначно нормального специалиста. И рыночная зарплата является одним из предохранителей для того, чтобы люди думали о работе, а не о каких-то левых доходах. Мы видим, что в случае с Балчуном высокая зарплата не сработала. Теперь будут расследования, надеюсь, они будут завершены громкими судебными делами", - сказал Омелян.

По его словам, министерство пошло по пути надбавок, поскольку не имеет других необходимых механизмов.

"Министерство инфраструктуры в самом начале выступило с инициативой рыночных зарплат руководителям крупнейших предприятий Украины. В случае Укравтодора, это государственная служба. У нас нет возможности установить рыночные механизмы, поэтому мы пошли путём надбавок", - пояснил свою позицию глава министерства.

"Я считаю и глубоко в этом убежден, что Новак - абсолютно качественный человек на своей должности. Это бывший министр инфраструктуры с огромным опытом и в политический, и в реальной сфере. Он получает довольно низкую зарплату, если сравнить с теми объемами ответственности, которую он имеет", - добавил он.

При этом Омелян не назвал точную сумму, которая на данный момент выплачивается Новаку.

"С моей стороны это будет некорректно комментировать. Я могу подтвердить, что у него зарплата выше, чем у руководителей государственных агентств. Это было политическое решение, которое было принято Кабмином, и это была одна из его условий трудоустройства в Украине", - подытожил Омелян.

Напомним, Министерство инфраструктуры согласовало установление надбавки к заработной плате в. о. председателя "Укравтодора" Славомира Новака за работу в январе-феврале 2017 года в размере 900%.