Mail.ru оценила ущерб от потери украинского рынка

Mail.ru Group оценивает негативный эффект от ухода бизнеса с Украины в связи с санкциями в 1,5% от общего размера выручки по итогам 2017 года.

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на заявление председателя совета директоров и сооснователя группы Дмитрия Гришина.

"Блокировка наших продуктов на Украине во втором квартале оказала неблагоприятное влияние на нашу выручку; мы оцениваем эффект негативного воздействия в 1,5% от общего размера нашей выручки в 2017 году. Несмотря на это, в остальных сферах показатели нашего бизнеса остаются очень хорошими", - говорится в его заявлении.

Как известно, 16 мая 2017 президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых " соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс", Mail.ru group и другие.

Также сообщалось, что Mail.ru Group обходит санкции через оффшорную компанию на Кипре.