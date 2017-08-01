Биткоин разделится на две криптовалюты

Из-за спора между владельцами Bitcoin известная криптовалюта мира сегодня разделится, рядом с Bitcoin появится новая криптовалюта - Bitcoin Cash.

Об этом пишет Ethereum World News.

Разделение произойдет из-за того, что пул китайских майнеров не согласился с параметрами обновления, известного как SegWit2x, которое увеличит вычислительный блок с 1 до 2 мегабайт.

Несогласные находятся в численном меньшинстве, но за ними стоят гигантские китайские "фермы" по добыче биткойнов — ангары, заставленные стеллажами с графическими процессорами, "добывающими" криптовалюту.

Новая валюта на блокчейне, названная Bitcoin Cash, предполагает увеличение максимального объема блока до 8 мегабайт. При этом размер блока может варьироваться в зависимости от потребностей конкретного майнера.

Также создатели новой системы утверждают, что она лучше защищена от атак повторного воспроизведения и стирания на систему аутентификации в блокчейне.

Наконец, Bitcoin Cash обещает более частый перерасчет сложности. Ввиду роста вычислительных мощностей, сложность (вероятность вычисления блока, то есть генерации очередной "монеты") пересчитывается через каждые 2016 блоков или примерно раз в две недели.

Вероятность нахождения блока каждый раз становится меньше и требует большей вычислительной мощности. Более частый перерасчет сложности также играет на руку крупным майнерам, которые в конце концов могут просто монополизировать процесс "добычи" биткойнов.

Что же произойдет сегодня после 15:50? Большинство биткойн-сообщества предлагает считать Bitcoin Cash "альткойном", то есть альтернативной биткойну криптовалютой. Однако это не совсем так. У новой криптовалюты та же история, что и у биткойна. Просто в час Х цепочка блокчейна раздвоится, и появятся две альтернативные линии биткойна. В результате может возникнуть хаос.

Что касается инвесторов, то владельцы биткойнов получат соответствующее количество токенов Bitcoin Cash, при этом сохранив старые биткойны. То есть в один момент удвоят свои капиталы в криптовалюте.

Получить новую криптовалюту смогут только те пользователи, которые самостоятельно контролируют свои приватные ключи. А также те, кто пользуется услугами посредников (биткойн-бирж и электронных кошельков), которые поддержали введение Bitcoin Cash.

Соответственно, между двумя лагерями начнется жесткая конкуренция. Те пользователи, чьи электронные кошельки не поддержали Bitcoin Cash, могут начать массово выводить биткойны на счета конкурентов, чтобы получить новые "монеты". Это спровоцирует войну между старым и новым биткойном и может привести к обрушению курса всех криптовалют.

Bitcoin - самая популярная в мире конвертируемая виртуальная валюта. Все операции проводятся без участия регулятора, непосредственно между пользователями.

Всего может быть выпущено не более 21 миллиона Bitcoin, впоследствии выпускается все меньше и меньше монет. Bitcoin можно расплачиваться в интернете.

Динамику стоимости Bitcoin можно узнать по ссылке: Coindesk.

Рекомендуем почитать: Биткойн. Золотая лихорадка 21 века

Экономическая правда