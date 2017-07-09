Украина договаривается о поставках угля с крупнейшей американской компанией - СМИ

Украинская сторона ведет переговоры о поставках угля антрацитовой группы с крупнейшей угледобывающей компанией Америки — XCOAL Energy&RESOURCES.

Об этом говорится в статье "Зеркала недели".

"Основные переговоры украинской стороны ведутся с крупнейшей угледобывающей компанией Америки — XCOAL Energy&RESOURCES. Эта компания ведет добычу в Западной Вирджинии и Пенсильвании, продавая уголь разной твердости и антрацит, но в основном металлургическим компаниям", - говорится в статье.

Отмечается, что через два морских порта, принадлежащих данной компании, в среднем импортируется 16 млн тонн угля в год.

Авторы статьи указывают, что в июне Пенсильванию посетила делегация из Украины.

"Большого контракта пока нет. Зато появилась информация Минэнерго о предстоящих поставках в августе-сентябре 120 тыс. тонн угля из США, то есть одного судна-углевоза", - говорится в статье.

Отмечается, что сейчас все ждут двусторонней встречи между представителями Украины и США "по стратегическим поставкам угля для украинских нужд". Объемы поставок угля в Украину могут быть пересмотрены в сторону увеличения после визита в Украину представителей энергетического ведомства США.

"Если говорить об энергетическом угле, американцы говорят, что таких сухогрузов может быть до 5–6, а при наличии долгосрочного контракта в будущем году — и больше. Предполагается, что уголь пойдет государственному "Центрэнерго". Но для увеличения добычи американцами нужного нам угля ключевые слова — долгосрочный контракт и гарантии", - заключают авторы.

Как сообщалось, президент Украины и президент США Дональд Трамп обсудили возможность поставки угля и сжиженного газа в Украину.

Трамп готов продавать Украине "миллионы и миллионы тонн угля".

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявлял, что годовая потребность Украины в антраците составляет 9,5 миллиона тонн, а потребность в импорте этого угля - 4,2 миллиона тонн до конца 2017 года.

Насалик рассчитывает на импорт из США угля антрацитовой группы в объеме 2,5-3 млн тонн.

Президент Петр Порошенко прогнозирует поставку в Украину 2 миллионов тонн угля из США.

Напомним, цены на рынке коксующегося угля в США показали значительный рост.

Ранее сообщалось, что основным поставщиком угля в Украине стала Российская Федерация.