Все разделы
Укр / Рус

Порошенко обсудил с Трампом поставки угля из США

Среда, 21 июня 2017, 10:30

Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп обсудили возможность поставки угля и сжиженного газа в Украину.

Об этом Порошенко сообщил в интервью американскому телеканалу Fox News, передает пресс-служба главы государства.

Порошенко отметил, что важной частью в отношениях двух стран является история успеха реформ в Украине.

"И здесь мы говорим об эффективном взаимодействии во внедрении реформ в экономической сфере - от поставок угля из Пенсильвании украинским электростанциям до сжиженного газа из Луизианы в направлении украинской газотранспортной системы и сотрудничества в сфере атомной энергетики", - сказал Порошенко.

В то же время заместитель председателя фракции БПП Ирина Луценко в Раде сообщила о достижении конкретных договоренностей в вопросе угольных поставок из США.

"В энергетической сфере достигнута договоренность о поставках американского угля на украинские ТЭС", - заявила Луценко, комментируя результаты переговоров Порошенко с Трампом.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что важным препятствием для доставки американского LNG-газа в Украину является позиция Турции, которая запрещает проход LNG-танкеров через Босфор.

Экономическая правда

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Порошенко газ уголь Трамп
Материалы по теме
Порошенко провел в США первую встречу: говорил об энергетике 20 июня 2017, 19:04
Розенко выступил за внесение предложений Порошенко в пенсионную реформу 19 июня 2017, 09:31
Порошенко поручил повысить пенсии и отменить их налогообложение 16 июня 2017, 18:32
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте