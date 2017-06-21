Порошенко обсудил с Трампом поставки угля из США

Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп обсудили возможность поставки угля и сжиженного газа в Украину.

Об этом Порошенко сообщил в интервью американскому телеканалу Fox News, передает пресс-служба главы государства.

Порошенко отметил, что важной частью в отношениях двух стран является история успеха реформ в Украине.

"И здесь мы говорим об эффективном взаимодействии во внедрении реформ в экономической сфере - от поставок угля из Пенсильвании украинским электростанциям до сжиженного газа из Луизианы в направлении украинской газотранспортной системы и сотрудничества в сфере атомной энергетики", - сказал Порошенко.

В то же время заместитель председателя фракции БПП Ирина Луценко в Раде сообщила о достижении конкретных договоренностей в вопросе угольных поставок из США.

"В энергетической сфере достигнута договоренность о поставках американского угля на украинские ТЭС", - заявила Луценко, комментируя результаты переговоров Порошенко с Трампом.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что важным препятствием для доставки американского LNG-газа в Украину является позиция Турции, которая запрещает проход LNG-танкеров через Босфор.

Экономическая правда