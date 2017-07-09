Ультиматум Ryanair будет стоить "Борисполю" 2 миллиарда - гендиректор

Аэропорт "Борисполь" анонсировал на 10 июля пресс-брифинг генерального директора Павла Рябикина, на котором он планирует сообщить о требованиях авиакомпании Ryanair.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе госпредприятия.

"Привлечение внимания к указанным темам обусловлено ультимативным заявлением Ryanair от 6 июля по договору, подписанному аэропортом "Борисполь", и соответствующей позицией Министерства инфраструктуры", - говорится в анонсе.

Рябикин планирует ознакомить журналистов с требованиями авиакомпании Ryanair и расскажет о финансовых угрозах для аэропорта.

"В частности, будет предоставлено экономическое обоснование убытков в размере 2 млрд грн в год, которые Ryanair может нанести госпредприятию в случае получения преференций на лондонском направлении (так называемое условие "100 километров")", - говорится в анонсе.

Ранее генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин сообщил, что аэропорт со своей стороны подписал договор с Ryanair и направил в главный офис авиакомпании.

По его словам, в договоре не учтены все пожелания Ryanair.

"Большинство, но не все. В частности, на направление Киев-Лондон скидка в 80% не предоставляется, поскольку это направление для аэропорта "Борисполь" новым не является", - добавил он.

Экономическая правда