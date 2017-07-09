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Работников захваченного ЕМЗ отправили в принудительный отпуск

Воскресенье, 9 июля 2017, 13:10

Около 5 тысяч сотрудников Енакиевского металлургического завода принудительно отправлены в двухмесячный отпуск.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, социально-экономическая ситуация на временно оккупированной территории Донбасса продолжает ухудшаться.

В частности, останавливаются производственные процессы на предприятиях угольной и металлургической промышленности, растет уровень безработицы.

"Несмотря на обещания "руководства ДНР" о полном возобновлении до конца июня функционирования "Енакиевского металлургического завода", с июля все работники предприятия (около 5 тыс. человек) принудительно отправлены в двухмесячный отпуск", - заявляет ГУР.

Напомним, группа "Метинвест" 15 марта заявила о потере контроля над своими заводами в ОРДЛО, в том числе Енакиевским металлургическим заводом и его макеевским филиалом.

В середине февраля "Метинвест" остановил производство на ЕМЗ и МФ в связи с транспортной блокадой ОРДЛО.

Позже боевики подсчитали, что для перезапуска Енакиевского металлургического завода и его макеевского филиала необходимо порядка 10,1 млн долларов затрат в сутки.

Позже главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил, что Енакиевский металлургический завод, фактически отобранный боевиками у "Метинвеста". ожидает на получение партии сырья.

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металлургия Метинвест
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