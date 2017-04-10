Боевики нашли сырье для запуска отобранного у Ахметова ЕМЗ

Енакиевский металлургический завод, фактически отобранный боевиками у "Метинвеста", ожидает получения партии сырья.

Об этом заявил главарь "ДНР" Александр Захарченко, сообщает "Остров".

"Подписаны все необходимые договоренности. На следующей неделе должна прийти партия сырья, которая позволит запустить первый металл на Енакиевском металлургическом заводе", - сказал он.

При этом он не уточнил ни объемы сырья, ни источник его поступления.

Напомним, группа "Метинвест" 15 марта заявила о потере контроля над своими заводами в ОРДЛО, в том числе Енакиевским металлургическим заводом и его макеевским филиалом.

В середине февраля "Метинвест" остановил производство на ЕМЗ и МФ в связи с транспортной блокадой ОРДЛО.

Позже боевики подсчитали, что для перезапуска Енакиевского металлургического завода и его макеевского филиала необходимо порядка 10,1 млн долларов затрат в сутки.