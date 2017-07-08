В Киеве восстановили газоснабжение ТЭЦ-6

После погашения части долга "Киевэнерго" перед "Укртрансгазом" газоснабжение ТЭЦ-6 восстановлено.

Об этом сообщается на официальном сайте КГГА.

"Те районы столицы, которые до сих пор оставались без горячей воды, получили услугу", — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он напомнил, что городская власть не имеет отношения к прекращению газоснабжения на ТЭЦ-6, в результате которого значительное количество жителей столицы осталась без горячей воды.

"Все это произошло из-за финансовых отношений между поставщиком газа и компанией "Киевэнерго", заложниками которых стали киевляне", — сказал Кличко.

Мэр уточнил, что газоснабжение ТЭЦ-6 удалось восстановить с 24 июня "после непростых переговоров с участием города".

"Восстановление работы ТЭЦ стало возможным после достижения договоренностей между дочерним предприятием "Нафтогаза" "Укртрансгаз" и "Киевэнерго", которое погасило часть своего долга", — подчеркнул Кличко.

Мэр добавил, что в части Печерского, Днепровского и Голосеевского районов, где отсутствует горячее водоснабжение, до 18 июля "Киевэнерго" проводит гидравлические испытания теплосетей, и уже после их завершения подача горячей воды будет тоже восстановлена.

Как известно, 30 мая "Киевтрансгаз" прекратил газоснабжение ТЭЦ-6, которая обеспечивает горячей водой Подол, Оболонь, Троещину, Радужный и Лесной массивы Киева.

Компания "Киевэнерго" заявила, что несет от такого отключения миллионные убытки, а киевляне могут просидеть без горячей воды до октября.

Впоследствии Минэнергоугля дало поручение "Киевтрансгазу" подключить к сети ТЭЦ-6 в Киеве, чтобы возобновить поставки горячей воды в несколько районов города.

24 июня "Укртрансгаз" снял ограничения на транспортировку газа для ТЭЦ-6.

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Экономическая правда