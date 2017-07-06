"Борисполь" не учел требования Ryanair. Авикомпания еще не подписала контракт

Аэропорт Борисполь подписал свою версию договора с Ryanair, в которой не учтены отдельные требования авиаперевозчика.

Об этом сообщает avianews.com.

5 июня гендиректор аэропорта Борисполь Павел Рябикин на своей странице в Facebook сообщил, что "мы со своей стороны подписали договор с Ryanair и отправили в главный офис авиакомпании".

"Все ли желания Ryanair отображены в контракте? Большинство, но не все. В частности на направление Киев-Лондон скидка в 80% не предоставляется поскольку это направление для аэропорта Борисполь новым не является", - прокомментировал соглашение глава аэропорта.

Как рассказал партнер юридической компании "Анте", специализирующейся на авиационном праве, Андрей Гук, для Ryanair одним из ключевых пунктов соглашения было предоставление скидки на рейс в Лондон, и если по нему нет компромисса, то одно только это может сорвать переговоры.

"Руководители Борисполя сумели определить все самые важные для Ryanair моменты и менее важные. В менее важных пошли на компромисс, а по ключевым, от которых зависит окончательное решение Ryanair, дали очень грамотно подготовленный отказ". - сказал он.

"В итоге можно ожидать резкую реакцию лоу-коста и заявления аэропорта об ответственности Мининфраструктуры за ситуацию", - считает юрист.

"В итоге авиаперевозчик не получит даже части того, что просил, а вот МАУ очень сильно выигрывает от новых условий скидок в Борисполе, введение которых аргументировалось требованиями Ryanair. Это - пример очень мудрых действий и победы МАУ в конкуренции с Ryanair уже на этом этапе всухую", - отметил Гук.

Глава отдела авиационного транспорта Мининфраструктуры в 2015-2016 годах Андрей Ярмак прогнозирует, что именно сейчас начинается активный переговорный процесс по условиям будущего сотрудничества между Борисполем и ирландским лоу-костом.

По его словам, в попытках получить выгодные для себя условия, Ryanair будет задействовать свой политический ресурс со стороны Минифраструктуры, аэропорт в свою очередь будет настаивать на экономически выгодном варианте сотрудничества.

"Нужно понимать, что Ryanair планирует полеты из Украины не из-за дешевизны обслуживания в здешних аэропортах, а потенциала украинского авиационного рынка и возможности заработать", - сказал он.

Ранее в интервью Павел Рябикин заявил, что аэропорт и авиакомпания ведут переговоры о том, чью версию договора подписывать, при этом каждая из сторон настаивала на подписании своей версии соглашения.

Согласно обнародованным деталям подписанного министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и коммерческим директором Ryanair Дэвидом О'Брайаном меморандума, в нем предусматривалось, что Мининфраструктуры совместно с аэропортом Борисполь должны принять меры, которые позволят применять ставку сбора 7,5 доллара, включающую сниженный сбор за безопасность в 3 доллара за отправленного пассажира в течение 4 лет после запуска нового маршрута.

При этом сниженную ставку 7,5 доллара также предусматривалось распространить на пассажиропоток на линии Киев-Лондон, т.е. Ryanair получала бы скидку только в случае, если бы перевозила новых пассажиров на линии, а не забирала пассажиров у летающих на линии перевозчиков.

Согласно обновленному расписанию полетов, Ryanair планирует начать полеты из Борисполя 6 сентября. Первым будет открыт рейс Киев-Лондон (Станстед), позднее лоу-кост начнет полеты в Киев из Манчестера, Эйндховена и Стокгольма.

Напомним, 15 марта один из крупнейших европейских лоукостов - компания Ryanair - объявила о выходе на украинский рынок авиаперевозок.

Ранее ЭП писала о планах Ryаnair в Украине.

Читайте также: Пристегните ремни: Ryanair летит в Украину