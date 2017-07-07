Гройсман заговорил о новой программе сотрудничества с МВФ

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что достичь максимально эффективного взаимодействия с Международным валютным фондом можно было бы благодаря запуску новой программы сотрудничества.

Об этом сказал премьер во время инвестиционной конференции Dragon Capital в Лондоне в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"Если вы меня спросите, как премьер-министра, хотел бы я начать новую программу и вести диалог относительно новой программы? Да, хотел бы и считал бы это правильным для того, чтобы максимально эффективно создать план действий для нашей работы", - сказал премьер, отвечая на вопрос о пересмотре программы сотрудничества с МВФ.

При этом Гройсман подчеркнул, что Украина должна выполнять взятые на себя обязательства и быть прогнозируемой.

Ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина может получить пятый транш МВФ в размере до 1,9 млрд долларов осенью из-за затягивания рассмотрения в парламенте ключевых реформ.