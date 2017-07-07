СБУ изъяла сервера компании Risoil

Служба безопасности Украины в четверг провела обыски в четырех офисах компании Risoil и трех квартирах сотрудников компании.

Об этом в кулуарах конференции Grain Ukraine рассказал генеральный директор представительства Risoil S.A. в Украине и совладелец Risoil S.A. - Шота Хаджишвили, передает LIGA.net.

"В четверг к нам приходили сотрудники СБУ с автоматами. В офисы и даже в квартиру моего сына. У нас изъяли сервера и вменяют уклонение от уплаты налогов и несанкционированную коммерческую деятельность",- сказал он.

По словам Хаджишвили, обыски проводятся не впервые с целью получения взяток, которые компания отказывается платить.

Как сообщалось, в января 2016 года Генпрокуратура возбудила производство в отношении компании Risoil.

Также был наложен арест на земельный участок в Черноморском морпорте (Одесская обл.), который арендует Risoil S.A., здания, которые строят на неv, и имущество представителей компаний. В рамках уголовного дела на Risoil S.A. был подан иск о взыскании 3 млн гривен убытков, причиненных самовольным захватом земли.

Risoil S.A. заявил о незаконном открытия уголовного производства крымским управлением Генеральной прокуратуры Украины. На основании заявлений Risoil S.A было открыто семь уголовных дел в отношении сотрудников ГПУ, СБУ, а также представлено много заявлений в НАБУ.

Напомним, тогда глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили поддержал Risoil S.A в конфликте с Генпрокуратурой.

Компания Risoil S.A. открыла первую очередь зернового терминала ООО "СП Рисоил Терминал" в ИМТП в конце марта 2016 года, инвестировав в строительство 70 млн длр.

В состав зернового терминала входит склад на 30 тыс. тонн единовременного хранения зерна, оснащенный автомобильной выгрузкой, что дает возможность выгружать около 120 авто в сутки. Пропускная способность склада составит 700 тыс. тонн зерна в год.

Компания Risoil S.A. основана в 2000 году в Женеве (Швейцария). Основными направлениями ее деятельности являются: обеспечение логистики масла, насыпных и генеральных грузов в портах Черного моря; продажа и производство растительных масел; торговля зерновыми и масличными культурами в контейнерах; хранение и переработка агропромышленных продуктов.