Правоохранители обыскали агропромышленную компанию Risoil

Работники правоохранительных органов в четверг, 6 июля, провели обыски в офисах группы агропромышленных компаний Risoil S.A.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на главу компании Шота Хаджишвили.

"Я пока не понимаю, что происходит, вооруженные люди, по моим сведениям, ворвались во все наши офисы: и в Черноморский, и в центральный офис, а также в квартиры некоторых наших сотрудников", - заявил в видеоинтервью на официальной странице в соцсети Facebook глава компании.

"Обыски осуществляют те же люди, которые проводили обыски у нас в Черноморске прошлого года. То дело было закрыто за отсутствием состава преступления. С чем они пришли сейчас - я не знаю", - добавил он.

Как сообщалось, в января 2016 года Генпрокуратура возбудила производство в отношении компании Risoil. Также был наложен арест на земельный участок в Черноморском морпорте (Одесская обл.), который арендует Risoil S.A., здания, которые строят на неv, и имущество представителей компаний. В рамках уголовного дела на Risoil S.A. был подан иск о взыскании 3 млн гривен убытков, причиненных самовольным захватом земли.

Risoil S.A. заявил о незаконном открытия уголовного производства крымским управлением Генеральной прокуратуры Украины. На основании заявлений Risoil S.A было открыто семь уголовных дел в отношении сотрудников ГПУ, СБУ, а также представлено много заявлений в НАБУ.

Напомним, тогда глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили поддержал Risoil S.A в конфликте с Генпрокуратурой.

Компания Risoil S.A. открыла первую очередь зернового терминала ООО "СП Рисоил Терминал" в ИМТП в конце марта 2016 года, инвестировав в строительство 70 млн длр.

В состав зернового терминала входит склад на 30 тыс. тонн единовременного хранения зерна, оснащенный автомобильной выгрузкой, что дает возможность выгружать около 120 авто в сутки. Пропускная способность склада составит 700 тыс. тонн зерна в год.

Компания Risoil S.A. основана в 2000 году в Женеве (Швейцария). Основными направлениями ее деятельности являются: обеспечение логистики масла, насыпных и генеральных грузов в портах Черного моря; продажа и производство растительных масел; торговля зерновыми и масличными культурами в контейнерах; хранение и переработка агропромышленных продуктов.