Гройсман призывает Раду принять пенсионную реформу до конца сессии

Премьер-министр Владимир Гройсман призывает Верховную Раду принять законопроект о пенсионной реформе до конца нынешней сессии.

Об этом премьер сообщил в эфире "112 Украина" в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"Не нужно ничего откладывать на "после каникул", - сказал Гройсман.

Он отметил, что после принятия реформы парламентом правительство берет на себя обязанности по ее реализации.

Ранее министр финансов Александр Данилюк сообщал, что судьба пенсионной реформы будет решаться после депутатских каникул.

Данилюк также заявлял, что Украина может получить пятый транш Международного валютного фонда в размере до 1,9 миллиарда долларов осенью.