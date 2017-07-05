Пенсионную реформу Гройсмана отложат на осень

Судьба пенсионной реформы будет решаться после депутатских каникул.

Об этом сказал министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью Reuters.

По словам Данилюка, именно сложность пенсионной реформы является основной причиной, почему она не будет принята в ближайшую пару недель.

"Когда пенсионная реформа будет принята - мы получим следующий транш МВФ", - сказал он.

Напомним, ранее Данилюк заявлял, что Украина может получить пятый транш Международного валютного фонда в размере до 1,9 миллиарда долларов осенью.