6-7 миллионов украинцев не платят в Пенсионный фонд – Рева
До 7 миллионов трудоспособного населения находится в тени и не платит взносы в пенсионную систему.
Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает пресс-служба министерства.
По словам министра, создание условий, при которых миллионы работников будут заинтересованы в официальном оформлении на работу, приведет к выходу экономики из тени.
"Мы имеем проблему не в плохой демографии, как некоторые пытаются нас убедить, а в том, что от 6 млн до 7 млн трудоспособного населения находится в тени и не платит взносы в пенсионную систему", – сказал Рева.
"Поэтому повышенные требования к страховому стажу создают условия, при которых работники будут требовать от работодателя выполнять свои обязательства перед ними и оформлять их официально на работу. Ведь именно работодатель платит взносы в солидарную систему пенсионного обеспечения своих работников", – пояснил министр.
Глава Минсоцполитики добавил, что повышение требований к страховому стажу поможет устранить причины, которые привели к фактическому банкротству Пенсионного фонда, избежав при этом необходимости в повышении пенсионного возраста.
"При разработке проекта пенсионной реформы правительство ставило целью не уменьшение количества пенсионеров из-за повышения пенсионного возраста, а расширение круга плательщиков единого социального взноса", - сказал он.
"Повышение пенсионного возраста, кроме того, не решило бы причину проблем Пенсионного фонда, к тому же поставило бы в одинаково проигрышное положение и тех, кто минимизировал расходы за неуплату взносов, и тех, кто работал честно всю жизнь и зарабатывал на пенсию. Зато, мотивация людей участвовать в пенсионной программе позволит создать сбалансированную систему пенсионного обеспечения", – сказал Рева.
Ранее Министерство социальной политики представило новую формулу расчета пенсий.
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Экономическая правда
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