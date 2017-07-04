МВФ отложил выделение Украине очередного транша помощи - Bloomberg

Пятый транш финансовой помощи от МВФ размером 1,9 миллиарда долларов будет выделен Украине не раньше осени этого года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщается, причиной задержки в выделении кредита является то, что Верховная Рада не поддержала пенсионную и земельную реформы до начала летних каникул. Проведение указанных реформ было ключевым требованием для выделения следующего транша кредитных средств.

Как пишет Bloomberg, если за пенсионную реформу Рада успела проголосовать в целом и отправила ее на доработку, то земельная реформа не была рассмотрена вообще.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что законопроекты, которые касаются земельной реформы, не будут рассмотрены до окончания пленарных заседаний.

Пятый транш помощи в размере 1,9 миллиарда долларов был запланирован в июне-июле 2017 года, однако сроки сместились как минимум до осени. Сообщается, что это обстоятельство может помешать планам Украины выйти на международные рынки заимствований, о чем неоднократно говорил министр финансов Александр Данилюк.

Впрочем, Гройсман заверил, что правительство сохраняет свою приверженность программе с МВФ.

"Мы работаем над реформами, и пятый транш поступит", - сказал он.

Экономическая правда