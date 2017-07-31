Фонд госимущества сдаст в аренду часть территории ЧАЭС под солнечную электростанцию
Понедельник, 31 июля 2017, 15:00
Фонд государственного имущества Украины сдает в аренду на 49 лет территории ЧАЭС под солнечную электростанцию.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
ФГИУ предлагает в аренду недвижимое имущество - часть сооружения "Инженерное сооружение системы охлаждения объектов ЧАЭС". Общая площадь территории -2,5 млн кв м.
Помещения сдаются в аренду для размещения фотоэлектрической солнечной электростанции мощностью 100 МВт.
Максимально возможный срок аренды - 49 лет.
Напомним, Фонд госимущества назвал сроки приватизации ОПЗ и Центрэнерго.
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