МВФ исключил требование о земельной реформе из меморандума с Украиной – СМИ

Пункт о необходимости запуска рынка земли не будет обязательным условием для выделения Украине очередного транша от Международного валютного фонда.

Об этом AgroPortal сообщил источник, близкий к переговорам сторон в США.

"Президент Петр Порошенко попросил снять вопрос о запуске рынка земли с повестки дня и Кристин Лагард, глава МВФ, согласилась", - сообщил источник.

По его словам, пункт о необходимости запуска рынка земли будет изъят из меморандума Украины и МВФ.

"На сегодня между Порошенко и Лагард была достигнута договоренность исключить земельную реформу из перечня вопросов, которые влияют на выделение транша", - добавил источник.

Напомним, миссия Международного валютного фонда по итогам работы в Киеве сообщила о необходимости технической доработки законопроектов и их парламентской поддержки, касающихся пенсионной и земельной реформ, оживления приватизации и обеспечения конкретных результатов антикоррупционных усилий.

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