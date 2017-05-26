МВФ: следующий транш поступит в случае поддержки Радой четырех реформ

Миссия Международного валютного фонда по итогам работы в Киеве сообщила о необходимости технической доработки законопроектов и их парламентской поддержки, касающихся пенсионной и земельной реформ, оживления приватизации и обеспечения конкретных результатов антикоррупционных усилий.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"В то время как был достигнут существенный прогресс в общем понимании определяющих компонентов этих мероприятий, дальнейшая техническая работа необходима в некоторых сферах с тем, чтобы текст соответствующих законопроектов отражал это понимание и в целом соответствовал цели реформы", - говорится в заявлении по завершению работы миссии.

"Обеспечение парламентской поддержки этих законопроектов будет необходимым шагом на пути завершения четвертого пересмотра (программы расширенного финансирования EFF – ИФ)", – отмечается в документе.

"Экономика Украины продолжает свое восстановление, с ожидаемым ростом на уровне более 2%. Реализация налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики позволяет обеспечить соблюдение целей, определенных для 2017 года. Валовые международные резервы продолжают расти, достигнув уровня в 17,6 млрд долларов, а ожидаемая инфляция может составить менее 10% на конец года", - сообщает миссия МВФ.

Напомним, миссия МВФ прибыла в Украину 16 мая.

Среди вопросов, которая миссия МВФ должна была обсудить, - пенсионная реформа, изменения в налоговой и таможенной политике, прогресс в возмещении НДС и выполнение бюджета.

Согласно тексту меморандума между Украиной и МВФ, пенсионная реформа должна вступить в силу с 1 января 2018 года.

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Экономическая правда