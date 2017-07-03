Гривна укрепилась на 4% с начала года - Нацбанк

Национальная валюта Украины по официальному обменному курсу укрепилась к доллару на 1% за июнь и на 4% - с начала года.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за июнь.

Как говорится в документе, регулятор отмечает усиление объема поступлений валюты от нерезидентов, по сравнению с ее оттоком, что способствовало укреплению национальной украинской валюты.

Кроме того, такая тенденция позволила регулятору покупать валюту для пополнения международных резервов в частности.

Так, положительное сальдо покупки Нацбанком валюты на межбанковском валютном рынке составил около 300 млн долларов в июне и 1,4 млрд долларов - с начала года.

Напомним, министр финансов Александр Данилюк считает, что получение очередного транша кредита Международного валютного фонда будет способствовать укреплению национальной валюты Украины.

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Экономическая правда