НБУ начнет принудительное взыскание долгов с экс-владельцев Приватбанка
В Национальном банке заявляют, что срок добровольной реструктуризации кредитов бывших владельцев Приватбанка истек 1 июля 2017 года.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
"Сейчас можно утверждать, что бывшие владельцы банка (Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов - ЭП) не выполнили взятые на себя обязательства", - сообщает НБУ.
"Таким образом, сейчас государство и Приватбанк перешли к юридической процедуре взыскания и реализации соответствующей юридической стратегии, конкретные шаги которой пока не могут быть разглашены", - говорится в сообщении.
Как отмечается, банковская процедура будет аналогична обычной процедуре взыскания в случае просрочки долгов, поэтому речь идет в большей степени о принудительном взыскании.
Напомним, 21 декабря прошлого года Приватбанк перешел в государственнуюсобственность.
Как известно, в июне Коломойский подал в суд серию исков, направленных против Кабмина НБУ и Приватбанка.
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Экономическая правда
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