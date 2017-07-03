НБУ начнет принудительное взыскание долгов с экс-владельцев Приватбанка

В Национальном банке заявляют, что срок добровольной реструктуризации кредитов бывших владельцев Приватбанка истек 1 июля 2017 года.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Сейчас можно утверждать, что бывшие владельцы банка (Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов - ЭП) не выполнили взятые на себя обязательства", - сообщает НБУ.

"Таким образом, сейчас государство и Приватбанк перешли к юридической процедуре взыскания и реализации соответствующей юридической стратегии, конкретные шаги которой пока не могут быть разглашены", - говорится в сообщении.

Как отмечается, банковская процедура будет аналогична обычной процедуре взыскания в случае просрочки долгов, поэтому речь идет в большей степени о принудительном взыскании.

Напомним, 21 декабря прошлого года Приватбанк перешел в государственнуюсобственность.

Как известно, в июне Коломойский подал в суд серию исков, направленных против Кабмина НБУ и Приватбанка.

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Экономическая правда