Конгресс США запросил документы "Касперского"

Комитет Палаты представителей конгресса США по науке, космосу и технологиям подал запрос в 22 государственых ведомства на документы, связанные с "Лабораторией Касперского".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письма от представителей комитета, передает РБК.



В своих письмах они просят ведомства предоставить все данные по компании, начиная с января 2013 года. В частности, письма были направлены в Министерство торговли США, Департамент внутренней безопасности, НАСА и Агентство по охране окружающей среды.



Конгрессмены запросили информацию обо всех контактах, начинающихся с этого периода, а также названия подрядчиков и субподрядчиков компании. По мнению представителей комитета, продукты "Лаборатории Касперского" могли использоваться для осуществления "гнусных действий против Соединенных Штатов".



"Комитет обеспокоен тем, что" Лаборатория Касперского " подвержена манипуляциям со стороны российского правительства и что ее продукты могут использоваться в качестве инструмента для шпионажа, саботажа или других гнусных действий против Соединенных Штатов", — написал в одном из писем председатель Республиканской партии США Ламар Смит. Комитет попросил ведомства дать ответ до 11 августа.



Напомним, сотрудникам министерства обороны США хотят запретить использование программного обеспечения, разработанного "Лабораторией Касперского", из-за опасений, что российская компания может быть подвержена влиянию Кремля.

После этого "Лаборатория Касперского" заявила, что готова раскрыть властям США исходный код программы, чтобы развеять подозрения американских властей по поводу связей компании с российским Кремлем.