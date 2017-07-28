Количество жалоб на СБУ выросло на 60% - бизнес-омбудсмен

Количество жалоб на Службу безопасности Украины увеличилось на 60% во втором квартале 2017.

Об этом заявил во время круглого стола бизнес-омбудсмен Альгидрас Шемета, передает Укрінформ.

Как сообщается, чаще всего бизнес жаловался на Государственную фискальную службу и прокуратуру.

"Во втором квартале 2017 Совет бизнес-омбудсмена получила на рассмотрение 237 жалоб", - констатировал Шемета.

По его словам, по сравнению с аналогичными отчетными периодами в 2016 году и 2015 годах, количество жалоб возросло на 12% и 39% соответственно. По сравнению с предыдущим кварталом количество жалоб уменьшилось на 11,4% и составила 237 против 264.

"С негативного стоит отметить значительный рост количества жалоб на СБУ - количество жалоб выросло на 60% во втором квартале, на 38% выросло количество жалоб в Министерство юстиции, на 25% возросло количество жалоб на контролирующие органы. Также на 23% возросло количество жалоб на национальную полицию ", - сказал бизнес-омбудсмен.

В частности, в Государственную фискальную службу Украины за 2 квартал 2017 поступило 115 жалоб на прокуратуру Украины - 16 жалоб, на Национальную полицию Украине - 14 жалоб.

Напомним, в последнее время СБУ проводила обыски в "Укргазвыдобуванні", "Укрзализныци" и многих других компаниях.