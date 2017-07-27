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В МАУ говорят, что долга в 400 миллионов гривен не существует

Четверг, 27 июля 2017, 20:05

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" опровергает наличие задолженности перед бюджетом в сумме 400 млн гривен, о чем ранее заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Об этом сообщил президент МАУ Юрий Мирошников на пресс-конференции в Киеве в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Что касается 400 млн гривен, озвученных господином министром, я не знаю каким образом он посчитал эти цифры, долга такого нет", - сказал Мирошников.

"Я могу предположить, что речь идет о спорной сумме и тут, наверное, не хватит и часа, чтобы перечислить количество судебных исков, в отношении сбора в спецфонд, который с определенного момента по глубокому убеждению МАУ, подкрепленному не только мнениями независимых юридических экспертиз но и судебными решениями, перестал быть законным, и МАУ перестала его оплачивать", - заявил он.

Ранее, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о наличии задолженности МАУ перед государственным бюджетом в размере 400 млн гривен и советовал ее руководству сконцентрироваться на этом вопросе.

"Я бы искренне посоветовал владельцам и руководству МАУ сконцентрироваться на вопросе уплаты в государственный бюджет 400 млн сборов, которые они уже задолжали, на вопросах развития аэропорта "Днепр", авиакомпании "Днеправиа" и многих других вопросах", - предлагал он.

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