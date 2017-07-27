Французская ENGIE получит разрешение на торговлю газом в Украине

НКРЭКУ планирует выдать дочерней компании французской ENGIE лицензию на право осуществления хоздеятельности по поставке газа на территории Украины

Об этом свидетельствует повестка дня заседания комиссии 1 августа, пишет OilNews.

ООО "Энжи Энерджи Менеджмент Юкрейн" создана в Киеве в августе 2016 года. 99% уставного капитала принадлежит GDF International, 1% - АО Сопранор (обе - Франция). Руководитель - Ольга Жуковская. Французская ENGIE - один из крупнейших поставщиков газа в Украину.

Ранее аналогичные лицензии НКРЭКУ получили международные компании MET Holding и Trafigura.

По состоянию на 14 июля 2017 года лицензию на право поставки природного газа имеют 276 компаний.

Как сообщалось, 28 ноября 2016 года "Укртрансгаз" и французская компания Engie и ее дочерняя компания в Украине "Энжи Энержи Менеджмент Юкрейн" подписали договора на транспортировку и хранение природного газа.

С 1 января 2017 года компания начала импортировать голубое топливо в Украину.

ENGIE одна из крупнейших европейских энергокомпаний. Компания занимается генерацией, передачей и поставкой электроэнергии, добычей, транспортировкой и поставкой природного газа, а также альтернативными источниками энергии. В 2016 году оборот компании составил 66,6 млрд евро.