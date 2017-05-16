На украинский рынок газа пришел всемирный трейдер

Сырьевой трейдер Trafigura открыл свой офис в Украине.

Об этом сообщил Национальный инвестиционный совет, передает "Интерфакс-Украина".

"В Украине Trafigura будет работать на рынке газа. Первые шаги в этом направлении компания осуществила в конце прошлого года. Приход крупных международных игроков свидетельствует об успешности выбранного пути реформирования рынка газа. Для завершения этой реформы Украина должна полностью имплементировать европейские правила регулирования. Надеемся, что опыт международных игроков поможет справиться с этой задачей", - отмечено в сообщении.

Согласно ему, компания имеет 65 офисов в 36 странах мира. Trafigura – третий в мире сырьевой трейдер после Vitol и Glencore, специализирующийся на торговле металлом, газом, нефтью и минеральными удобрениями. Выручка компании за 2016 составила 98,1 млрд долларов.

Trafigura была основана в 1993 году группой трейдеров, ушедших из компании Marc Rich Co, которая позднее трансформировалась в Glencore. В апреле 2017 года Trafigura выиграла лот ПАО Укртрансгаз на поставку в апреле-декабре 2017 года 218 млн куб.м. газа за 1,35 млрд грн.