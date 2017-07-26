МАУ задолжали госбюджету 400 миллионов - Омелян

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" задолжала государственному бюджету 400 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Я бы искренне посоветовал владельцам и руководству МАУ сконцентрироваться на вопросе уплаты в государственный бюджет 400 млн сборов, которые они уже задолжали, на вопросах развития аэропорта "Днепр", авиакомпании "Днеправиа" и многих других вопросах", - приводит слова министра пресс-служба министерства.

Омелян также заявил, что судебные иски МАУ относительно договора Львовского аэропорта с Ryanair и ряда других вопросов - это вмешательство в договоренности другой авиакомпании с аэропортами, и что они необоснованны и безосновательны.

По его словам, процедура вызова по искам, в том числе, заявленным к Ryanair, продлится более шести месяцев.

Министр уточнил, что один из исков суд вернул без открытия производства по делу. Другой назначен к рассмотрению на 18 сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что МАУ отправила ряд судебных исков против Министерство инфраструктуры Украины с требованием возместить более 20 млн убытков компании из-за скандала с лоукостером Ryanair.

Ранее Омелян назвал возможные убытки из-за подписания контракта с авиакомпанией Ryanair, о которых говорил гендиректор "Борисполя", фиктивными.

Экономическая правда