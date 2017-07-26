OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические события среды, 26 июля.

Об ОРДО. "Укрэнерго" полностью прекратило поставки электроэнергии в ОРДО. В так называемом "ДНР" заявили, что прекращение поставок электроэнергии "не отразится на потребителях". Глава "Укрэнерго" уверен, что прекращение электроснабжения будет иметь только положительные последствия.

Об обысках. Генеральная прокуратура и СБУ провели обыски в представительстве израильской фирмы Benish GPS в Киеве. Фирма поставляла украинским правоохранителям электронные браслеты слежения, которые используются для контроля за перемещением преступников и подозреваемых. Дело касается злоупотреблений, допущенных прежним руководством Министерства внутренних дел при закупках.

О Ryanair. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" подала судебный иск против Министерства инфраструктуры с требованием возместить 20,05 млн гривен убытков, понесенных из-за возможного прихода лоукостера Ryanair.

О 4G. Будущие тендеры на связь четвертого поколения 4G оказались под угрозой срыва. Министерство юстиции отказалось проводить госрегистрацию порядка проведения конкурсов на радиочастоты.

О госдолге. Совокупный государственный прямой и гарантированный долг Украины в июне вырос на 0,44% до 75,01 миллиарда долларов, но уменьшился в гривневом эквиваленте.

О кредите "Януковича". Суд Лондона принял дальнейшее приостановление исполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляции Украины по делу о возвращении России еврооблигаций на сумму 3 миллиарда долларов по договоренностям с Виктором Януковичем.

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