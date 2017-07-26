Тревожное будущее: биохакеры, космические гиды и "бесполезные" люди

Роботы, работающие вместо людей, — не фантастика, это уже происходит, и это только начало. Что будет с лишними людьми и обществом в целом?

Взаимодействие людей и роботов — это не научная фантастика или что-то из мира будущего, это то, что уже происходит. Вслед за повсеместной компьютеризацией и смартфонизацией произойдет роботизация: у каждого будет свой робот, которого он будет использовать в повседневной жизни.

Еще роботы начнут выполнять работу. Большинство профессий станут ненужными, так как неинтеллектуальный и статический труд, который делают люди, роботы будут делать быстрее и качественнее.

Появятся новые, актуальные для эпохи, профессии. Например, биохакеры — люди, которые будут воздействовать на геном и эмбрион человека. Те, кто не смогут переквалифицироваться, попадут в класс бесполезных.

Обо всем этом и о других перспективах развития человечества рассказал директор Института стратегических исследований им. Голды Меир, ведущий лектор Академии футурологии Альберт Фельдман на лекции "Социология будущего: роль человека в эпоху роботов". ЭП записала ее ключевые тезисы.

Класс бесполезных

Бесполезные люди — это те, которые из-за нежелания или невозможности не смогут овладеть профессией, востребованной в постиндустриальном и постинформационном обществе. Класс таких людей уже начал возникать.

Зачастую это либо пожилые люди, которые потеряли достойную работу и не готовы соглашаться на что-то меньшее, либо молодые, которые оценивают себя выше, чем может предложить рынок.

Условно говоря, каждый может найти работу кассира, но не каждый хочет работать кассиром и жить на эту зарплату, поэтому люди решают не работать.

Что приведет к увеличению класса бесполезных?

Первое. Повсеместная роботизация. Интеллектуальный и мелкий физический труд будет передан роботам. Через десять-двенадцать лет все машины будут на автоуправлении и таксисты исчезнут.

Второе. Искусственный интеллект. В ближайшие три-четыре года искусственный интеллект обойдет по своим возможностям интеллект человека, и профессии, которые требуют монотонной интеллектуальной работы и не требуют креативного подхода, уйдут в прошлое.

Третье. Дигитализация массивов данных. Она уже произошла. Раньше огромное количество людей занималось обслуживанием архивов. Сейчас этих людей уже нет, по крайней мере, в большинстве стран.

Четвертое. Дополнительная реальность. Сейчас она на начальном этапе развития. С ней можно столкнуться, установив специальные приложения музеев для экскурсий, но со временем ее инструментарий расширится.

Пятое. Технологии визуального трансфера. Например, прямые трансляции, которые помогают привлечь большую аудиторию. Уже сейчас много лекций проходит в режиме онлайн. В окончательном виде технологии визуального трансфера могут уничтожить профессии лектора и преподавателя.

Реализация этих пяти пунктов приведет к тому, что класс бесполезных увеличится до 35-37% населения, а в некоторых странах — до 40%. Сейчас в США насчитывается 10-12% бесполезных людей, в Израиле — 8-9%, в Южной Корее, где существует культ работы, — 1-2%.

Профессии исчезают и появляются

В украинском классификаторе профессий — около 8 тыс наименований. Из них 4 тыс уже нет, а 2-3 тыс исчезнут в ближайшее время. Подобный процесс происходит не впервые. Например, охотники раньше были одним из доминирующих классов, сейчас же охота существует только как развлечение.

Точно так же исчезли наборщики, кочегары, трубочисты. На стадии вымирания — продавцы, операторы call-центров, пилоты самолетов, почтальоны, бухгалтеры, экскурсоводы, кассиры, шахтеры, таксисты, переводчики.

Тем, чьи профессии исчезнут, не обязательно причислять себя к бесполезным. Появятся другие профессии, которые позволят переквалифицироваться.

Биохакеры, космические гиды, инженеры по восстановлению окружающей среды, дизайнеры человеческого тела, сити-фермеры, нановрачи, генетические консультанты и дизайнеры виртуальной реальности будут востребованы на рынке труда в ближайшее время.

По типу трех классов, которые существовали ранее (пролетариат, крестьянство и интеллигенция), в эпоху роботов также будет три класса. Эти классы будут разделены на уровне мотивации. Кроме класса бесполезных, будут существовать креативный и сервисный классы.

Креативный класс — группа индивидуумов, основной задачей которых будет создание новых форматов существования. Он поделится на три категории.

Первая — дизайнеры социума. Их основная задача — создание социальных групп и городов нового типа. Сюда будут входить педагоги, психологи, организаторы партийных структур.

Вторая — дизайнеры дигитальных продуктов. Они будут создавать виртуальную реальность и обеспечивать жизнь в виртуальном мире.

Третья — дизайнеры развлечений. В эту категорию войдут креативные представители нынешнего бомонда: режиссеры, композиторы, актеры.

Сейчас креативный класс насчитывает 2-3% населения. Позже эта цифра вырастет до 20-25%. Восполняться креативный класс будет в том числе за счет людей из класса бесполезных путем "инфицирования" их креативностью.

Сервисный класс будет обеспечивать прямую жизнедеятельность двух остальных классов. Люди этого класса будут заниматься системами безопасности, контролем информационных и роботизированных технологий, контролем здоровья людей и сохранением накопленных знаний.

К сервисному классу будут относиться около 35% населения.

Десять угроз будущего

Первая. Бунт бесполезных. В какой-то момент бесполезных может стать больше, чем представителей двух других классов. Тогда в рамках закона (электоральным большинством) или в рамках беззакония (переходом к деструктивному поведению) может быть реализован бунт.

Вторая. Выход искусственного интеллекта из-под контроля. Это может произойти быстрее, чем бунт роботов. Об этом уже предупреждал Илон Маск.

Третья. Война роботов против людей.

Четвертая. Развитие психозов виртуальной реальности. Это болезнь будущего, которая будет присуща в первую очередь классу бесполезных.

Пятая. Дигитальный коллапс. Системы не смогут справиться с большим объемом информации, который будет расти все быстрее и быстрее.

Шестая. Возникновение систем контроля и манипуляций социальной и личной жизнью.

Седьмая. Разложение социума, снижение интеллектуального уровня некоторых групп.

Восьмая. Деурбанизация. Видение будущего сводится к тому, что останется 60 городов и все человечество будет жить в них. Однако если класс бесполезных, который будет составлять большой процент населения, решит массово уехать на дауншифтинг, это приведет к деурбанизации.

Девятая. Инфантилизация общества. Нежелание взрослеть и брать на себя ответственность приведет к тому, что продолжительность "детства" у некоторых людей затянется до 40-50 лет.

Десятая. Фрагментация креативного класса, появление закрытых обществ, которые будут пытаться управлять миром.