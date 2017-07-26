Омелян не исключает встречного иска против МАУ

Министерство инфраструктуры Украины может направить встречный иск авиакомпании "Международные авиалинии Украины", чтобы лишить перевозчика привилегированного положения на рынке.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает Укрінформ.

"АМКУ указывает, что только МАУ несколько лет имело спецскидку, в этом деле проводится расследование. Если деятельность министерства приводит к снижению цен МАУ и других перевозчиков, это означает, что МАУ признало эффективность министерства и конкуренция усиливается. Заявленные требования к МАУ в министерстве - это не ущерб МАУ, это достижение украинцев и следствие конкуренции", - заявил Омелян.

По его словам, судебные иски МАУ являются безосновательными, и по своей сути "подрывают" действительные условия для перевозчика в международном аэропорту "Борисполь".

"Исковые заявления касаются иностранного субъекта - Ryanair - только процедура вызова этого субъекта продлится более 6 месяцев. Мы считаем, что иски являются необоснованными и безосновательными. По такой логике, которая изложена в сути исков, сами соглашения между МАУ и "Борисполем" могут быть признаны недействительными", - подчеркнул министр.

"Министерству стоит подумать над встречным иском и лишить МАУ привилегированного положения. Иски МАУ - это прямое вмешательство в договоренности других авиакомпаний с аэропортами. То, что мы видим, это умышленная блокировка украинского рынка", - добавил он.

Как рассказал чиновник, один из исков авиакомпании суд вернул в открытии производства по делу. Другой предназначен к рассмотрению на 18 сентября 2017 года.

"Они используют все возможные рычаги: госорганы власти, правительственные структуры, экспертная среда, - вкладывается огромный ресурс, чтобы остановить захода крупнейшего лоукоста", - утверждает чиновник.

Напомним, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" подала судебный иск к Министерству инфраструктуры с требованием возместить 20,05 млн гривень убытков, понесенных из-за возможного мероприятие лоукостера Ryanair.