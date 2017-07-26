Украина увеличила госдолг до 75 миллиардов долларов

Совокупный государственный прямой и гарантированный долг Украины в июне вырос на 0,44% до 75,01 миллиарда долларов.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

По данным министерства, государственный и гарантированный государством долг на конец июня составил 1 957,7 млрд гривен (75,01 млрд долларов) против 1 968,04 млрд гривен (74,68 млрд долларов) по сравнению с маем.

При этом общий размер прямого госдолга по состоянию на конец июня составил 1 650,94 млрд гривен против 1 665,02 млрд гривен месяцем ранее.

Отметим, что прямой внешний долг за месяц увеличился на 0,15 млрд долларов до 37,24 млрд долларов, тогда как прямой внутренний долг сократился до 678,88 млрд гривен.

Гарантированный государством долг составил 306,76 млрд гривен, или 11,75 млрд долларов.

Данные приведены по состоянию на 30 июня 2017 года.

Отметим, что увеличение суммы государственного долга в долларовом эквиваленте при её снижении в гривневом эквиваленте является следствием изменения официального курса гривны.

К сведению, 30 июня 2017 года официальный курс гривны к доллару по данным НБУ составил 26,09, тогда как 31 мая 2017 года - 26,35 гривны за доллар.

Как сообщалось, 13 июля Верховная Рада приняла внесение изменений в государственный бюджет Украины на 2017 год, в котором предельный размер госдолга увеличен с 1,7167 трлн гривен до 1,8237 трлн гривен в связи с докапитализации Приватбанка.

Как известно, в 2016 году общий госдолг Украины увеличился с 65,51 млрд долларов до 70,97 млрд долларов. Расходы по обслуживанию госдолга Украины в 2016 году составили 95,8 млрд грн, что на 11,3 млрд грн, или на 13,4% больше показателя 2015 года на уровне 84,5 млрд грн.

Государственный долг - это общая сумма долговых обязательств государства по возврату полученных и непогашенных кредитов, возникающих в результате государственного заимствования.

Экономическая правда