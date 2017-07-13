Верховная Рада приняла изменения в госбюджет

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2017 год".

За соответствующее решение проголосовали 226 народных депутатов.

Проект закона №6600 был подготовлен с целью направления перевыполнения доходной части государственного бюджета для увеличения расходов на решение проблемных вопросов обороны, общественного порядка и безопасности государства, социально-экономических вопросов.

Согласно законопроекту, доходы госбюджета планируется увеличить с 731,031 млрд гривен до 770,967 млрд гривен.

При этом доходы общего фонда госбюджета - с 673,7 млрд гривен до 701,7 млрд гривен, а спецфонда - с 57,3 млрд до 69,2 млрд гривен.

Расходы госбюджета предлагается увеличить с 800,126 млрд гривен до 841,102 млрд гривен.

Расходы общего фонда - с 739,7 млрд до 767,7 млрд гривен, спецфонда с 60,4 млрд гривен до 73,4 млрд

Предельный размер дефицита госбюджета сохраняется на уровне 77,647 млрд гривен.

Предельный размер госдолга будет увеличен с 1,7167 трлн гривен до 1,8237 трлн гривен в связи с докапитализацией Приватбанка.

Александр Колесниченко, ЭП.