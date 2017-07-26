Тендер на 4G может не состояться – СМИ

Предстоящие тендеры на связь четвертого поколения (4G) оказались под угрозой срыва.

Об этом пишет Liga.net.

Как отмечается, Министерство юстиции отказалось проводить госрегистрацию порядка проведения конкурсов на радиочастоты. Без визы ведомства осенью операторы не смогут купить новые лицензии.

В письме министерства к Нацкомиссии указывается, что госорганы, согласно Хозяйственному кодексу, не имеют права принимать решения, приводящие к необоснованному содействию отдельным игрокам рынка.

Минюст также ссылается на постановление Кабмина от 2015 года, согласно которому победителями конкурса на 4G определяются компании, которые предложили наибольшую цену за диапазон частот.

Тем временем порядок проведения конкурсов, разработанный НКРСИ, предусматривает право приоритетного выкупа тремя мобильными операторами (Киевстар, Vodafone, lifecell) первых лотов частот в диапазоне 1800 МГц.

По задумке регулятора, компании, которые добровольно сдают свои действующие 2G-лицензии в этом диапазоне, получают гарантию того, что на конкурсе им снова достанется большая часть этого же эфира. Только уже под новый стандарт - 4G. В общей сложности на тендер комиссия намерена выставить 150 МГц в диапазоне 1800 МГц.

Таким образом, минимальная сумма, которая будет собрана по итогам тендера, должна составить около 4 млрд грн.

"Разумеется, в ходе торгов стоимость лотов может вырасти, а в таком случае увеличится и общая сумма сборов. Но торговаться нынешние операторы и новые желающие игроки (если таковые появятся) смогут лишь за три небольших лота по 10 МГц каждый. Остальные 80% спектра в этом диапазоне операторы выкупят фактически по стартовой цене", - пишет автор.

В статье отмечается, что НКРСИ в прошлую пятницу обратилась в министерство за повторным согласованием.

Как пишет в своем письме регулятор, лотов, которые будут выставлены на открытый аукцион, будет достаточно, чтобы привлечь на тендер новых участников, помимо существующих трех игроков.

В письме глава НКРСИ Александр Животовский подчеркивает, что в уже согласованном Минюстом и поданном в Кабмин проекте постановления об изменениях в план радиочастот с целью запуска 4G предусмотрено обеспечение беспрерывности предоставления услуг потребителям в диапазонах, которые будут выставлены на конкурс.

"Без права первого выкупа частот на тендере может появиться спекулянт, который постарается выкупить спектр нынешних мобильных операторов. Если компании потеряют права на частоты, на которых сейчас работают 2G-сети, им не останется ничего другого, кроме как закрыть бизнес", - отмечает Животовский.

В письме регулятора также указано, что порядок проведения конкурсов уже был согласован с АМКУ, а у Минюста в свою очередь нет полномочий проверять соблюдение антимонопольного законодательства.

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