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УЗ планирует расширить скоростное сообщение с Польшей

Среда, 19 июля 2017, 18:35

"Укрзализныця" планирует соединить скоростным движением с Польшей Винницкую, Хмельницкую и Тернопольскую области

Об этом сообщает Mind со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Как сообщается, "Укрзализныця" планирует увеличить интенсивность на существующих маршрутах и ​​открыть новые маршруты до 2025 года. Для этого компания намерена купить 13 электропоездов.

Планируется, что для приобретения новых поездов компании необходимо около 300-400 млн долларов из расчета базовой цены одного электропоезда двойного питания по ценам 2017 года. Потенциальными производителями скоростного подвижного состава могут быть как отечественные, так и иностранные компании.

В "Укрзализныце" говорят, что уже полностью себя оправдало курсирование поезда Киев - Львов до станции Перемышль в Польше (поезд был запущен 23 декабря 2016), поэтому компания сейчас рассматривает несколько вариантов запуска следования других поездов львовского направлении соседних государств Европейского союза.

Также в "Укрзализныце" работают над вопросом продления маршрута следования поезда №747/748 Дарница, Киев - Львов в Перемышль.

"Это позволит связать скоростным движением Винницкую, Хмельницкую и Тернопольскую области с Польшей", - отмечают в компании.

Напомним, Укрзализныця начала продавать электронные билеты в Польшу.

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