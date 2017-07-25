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Площади виноградников в Крыму сократились втрое

Вторник, 25 июля 2017, 13:00

Площади виноградников в Крыму сократились со 100 тысяч гектаров до 30 тысяч.

Такие данные озвучил председатель комитета подконтрольного России парламента Крыма по аграрной политике, экологии и природным ресурсам Игорь Буданов в рамках круглого стола 24 июля, передают Крым.Реалии.

"Чтобы возродить отрасль и вернуть ей былые масштабы необходимо решить ряд проблемных вопросов, как на федеральном, так и на региональном уровнях. С учетом значимости виноградарско-винодельческой отрасли не только для Крыма, но и для всей России, регулировать деятельность винодельческих предприятий необходимо отдельным профильным законом", – сказал Буданов.

Он отметил, что необходимые предложения для Госдумы разработаны "однако на данном этапе документы нуждаются в обсуждении и внесении предложений от работников отрасли".

Ранее сообщалось, что малым винодельням упростят получение лицензий, что должно привести к увеличению их количества.

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Крым виноделие
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