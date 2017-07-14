Малих винарень в Україні може стати більше

Прийняття законопроекту №6693 може збільшити кількість малих винарень.

Законопроект, який було зареєстровано у ВР, може на 26 мільйонів гривень збільшити надходження до державного та місцевих бюджетів тільки від ПДВ і зборів із продажів.

Про це повідомлялось на круглому столі "Законодавчі зміни для малих виноробів", який проходив у Торгово-промисловій палаті.

В Україні зараз є 46 тисяч га виноградників, 61 виробник і лише 4 сімейних виноробні, що мають ліцензію на виробництво вина. Для порівняння, у Франції – 840 тисяч га, 65 тисяч виробників і 15 тисяч сімейних виноробень.

Така ситуація склалася через доволі складну процедуру отримання ліцензії. Як зазначається, законопроект дозволить виноробам позбутися необхідності отримувати 160 дозвільних документів для її отримання.

Малі винороби розповідають, що сьогодні сумлінно сплачують до державного бюджету всі податки. Наприклад, як розповів власник фермерського господарства "Курінь" Микола Халупенко, його невелика сімейна ферма, в якій окрім членів сім’ї працюють тільки п'ять найманих робітників, платить щомісяця державі 50 тисяч гривень.

Таким чином, збільшення кількості малих винарень збільшить надходження у бюджет.

Очікуються також детінізація та легалізація виробництва виноробної продукції та медових напоїв малими виробниками, створення ринку контролю над якістю, збільшення експорту, розвиток винного туризму в Україні, офіційне збільшення робочих місць у сільській місцевості та ін.